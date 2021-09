L'operazione è stata condotta dai militari della Compagnia di Gardone Val Trompia.

Spaccio di droga ed estorsione in Franciacorta: in manette due minorenni

È sempre alta l’attenzione che l’Arma dei Carabinieri pone nel monitorare eventi o fenomeni che vedono coinvolti i giovanissimi in azioni e comportamenti illegali. Ed è in questo ambito che è stata condotta l’ultima attività dei carabinieri facenti capo alla Compagnia di Gardone Val Trompia al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio. L’articolata attività investigativa, condotta dai militari della Stazione di Gussago e coordinata dalle Procure della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni e del Tribunale Ordinario di Brescia, ha avuto il suo epilogo nella mattinata odierna a seguito dell’emissione di due ordini di custodia cautelare in carcere, per altrettanti minori di Villa Carcina, e di decreti di perquisizione locale e personale nei confronti di altri sette indagati, quattro dei quali minorenni. Tra questi ci sono anche tra ragazzi di Ospitaletto e Capriolo. Le operazioni, che hanno avuto inizio nel primo mattino di oggi con l’impiego dei carabinieri appartenenti alla Compagnia di Gardone Val Trompia e della limitrofa Compagnia di Chiari, si sono concluse con l’arresto di due diciassettenni, poi associati al carcere minorile di Milano, ed il rinvenimento di modiche quantità di hashish nei domicili degli altri indagati. Tutti i nove soggetti sono risultati coinvolti a vario titolo in una attività di cessione e spaccio di sostanze stupefacenti, prevalentemente ad altri minori, ed in particolare per gli arrestati sono stati scoperti e riscontati episodi estorsivi, talvolta sfociati in pestaggi, finalizzati al recupero dei crediti maturati nel tempo frutto dell’illecita attività posta in essere.