Sono stati processati nella mattinata di giovedì 29 giugno con rito direttissimo i due uomini arrestati in flagranza di reato mercoledì sera dai carabinieri del Norm della Compagnia di Brescia. Sono entrambi accusati di spaccio di droga, nella fattispecie cocaina, e gli arresti sono stati convalidati dal giudice.

Spaccio di cocaina in Franciacorta: arrestati due pusher

I militari, a seguito di un apposito servizio di osservazione e pedinamento nei comuni di Erbusco, Passirano e Cazzago San Martino, hanno notato i due nascondere tra la vegetazione, in territorio cazzaghese, alcuni barattoli di plastica. All'interno dei contenitori, successivamente rinvenuti dai carabinieri, erano presenti 19 involucri in cellophane di sostanza stupefacente, per la precisione cocaina, posta sotto sequestro.

Sorpresi durante la cessione

I due sono stati sorpresi con le mani nel sacco. I militari li hanno infatti fermati mentre cedevano una dose di sostanza stupefacente a una acquirente (successivamente identificata e segnalata alla Prefettura di Brescia). Sottoposti a perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di un'ulteriore dose di cocaina, oltre che di 700 euro in contanti, ritenuti i proventi dell'attività di spaccio. La successiva perquisizione domiciliare, sempre in Franciacorta, ha portato al rinvenimento di ulteriori 0,50 grammi di polvere bianca.

Condannati a un anno con pena sospesa

Nella mattinata di giovedì 29 il giudice del Tribunale di Brescia ha convalidato l’arresto e ha condannato i due pusher a un anno di reclusione, con pesa sospesa. Per entrambi, dunque, è scattata l'immediata liberazione, ma è stato anche disposto il pagamento di 2mila euro di multa.