Spaccio: arrestato un 21enne a Quinzano d’Oglio.

A Quinzano d’Oglio: arrestato per spaccio

Sono scattate le manette ai polsi di un 21enne marocchino senza fissa dimora, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine. nel corso di un posto di controllo in via Matteotti, i militari lo hanno notato transitare su un motociclo Honda Sh 150 bianco intestato ad un connazionale residente a poca distanza.

I fatti risalgono alla sera di lunedì 25 maggio 2026 quando, nel corso di un servizio perlustrativo, i carabinieri lo hanno fermato all’intersezione di Matteotti e via Almaria: il soggetto sin da subito, ha dimostrato un atteggiamento particolarmente agitato, circostanza che ha indotto i militari ad approfondire gli accertamenti mediante perquisizione personale e veicolare.

Scatta l’arresto

L’uomo è stato trovato con 19 dosi di cocaina per un peso complessivo lordo pari a circa 14 grammi, occultati all’interno di due pacchetti di sigarette e di un contenitore metallico per chewing gum. Inoltre, all’interno del vano sottosella del motociclo sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro la somma contante di 600 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio, nonché un coltello con lama della lunghezza di 7,5 cm. Il giovane è stato accompagnato alla Stazione Carabinieri di Quinzano d’Oglio e tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato inoltre denunciato a piede libero. Una volta informato il Pubblico Ministero, dopo la convalida dell’arresto, è stata disposta la remissione in libertà del giovane.