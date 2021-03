I pusher sono due cittadini di origine indiana che lavoravano in un noto autolavaggio.

Spacciavano eroina: arrestati nella Bassa due incensurati

La Stazione Carabinieri di Bagnolo Mella ha tratto in arresto due cittadini indiani classe ’76 e ’74 per detenzione ai fini dello spaccio di eroina. I militari della stazione da tempo tenevano sotto osservazione un autolavaggio del paese, gestito dai due uomini protagonisti della vicenda, avendo riscontrano uno “strano via vai”.

A destare l’attenzione dei carabinieri, infatti, la clientela interessata unicamente a intrattenersi con il gestore e il suo collaboratore.

Durante l’osservazione dell’obiettivo i sospetti si sono concretizzati allorquando un ragazzo connazionale, che si era intrattenuto per pochi minuti con l’addetti all’autolavaggio, è fermato dalla pattuglia e trovato in possesso di una dose di eroina.

Immediatamente è scattata la perquisizione, che ha permesso di rinvenire nel box dei comandi dell’attività complessivamente 6 dosi per gr.3 di eroina e 120 euro in contanti, entrambi sottoposti a sequestro.

Entrambi incensurati e regolari sul territorio italiano, sono stati tratti in arresto stamattina. Il GIP di Brescia ha convalidato il provvedimento, disponendo l’obbligo di presentazione alla PG per entrambi in attesa del processo.