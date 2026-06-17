Spacciava per le strade di Rovato: un’attività che è stata notata dai carabinieri della Compagnia di Chiari, che l’hanno fermato in flagranza di reato. Si tratta di un ventenne di origini tunisine, di casa nella cittadina.

Spacciava per le strade di Rovato: arrestato un ventenne

E’ successo la scorsa notte (tra martedì 16 e mercoledì 17 giugno), intorno all’1.30. I militari, durante un servizio di pattugliamento notturno, hanno notato due individui in atteggiamento sospetto. Il giovane pusher è stato sorpreso proprio nel momento in cui stava consegnando una dose a un acquirente (un cittadino italiano di 50 anni, segnalato alla Prefettura). Alla vista della pattuglia, entrambi hanno cercato di allontanarsi frettolosamente per eludere il controllo, ma il loro tentativo di fuga è stato prontamente bloccato dagli operatori. L’acquirente ha consegnato spontaneamente ai carabinieri 0,2 grammi di cocaina, ammettendo di averla appena acquistata in cambio di 20 euro.

In casa aveva 300 grammi di droga

Le circostanze, inequivocabili, hanno fatto scattare controlli più approfonditi. La perquisizione personale ha portato al rinvenimento di ulteriori 1,6 grammi di cocaina e alcune banconote, ritenute provento dell’attività di spaccio, mentre nel corso della conseguente ispezione domiciliare sono stati rinvenuti 296,5 grammi di hashish, altri 2,7 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. Il ventenne è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando, a disposizione per il rito direttissimo.