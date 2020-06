Spacciava eroina: arrestato a Bagnolo Mella. Il pusher è un pregiudicato di 46 anni.

Spacciava eroina: arrestato a Bagnolo Mella

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Bagnolo Mella hanno fermato durante un controllo stradale un 46enne di Flero, pregiudicato per stupefacenti, a bordo della sua autovettura.

I militari, insospettiti dal comportamento dell’uomo, lo hanno sottoposto a perquisizione, rinvenendo 8 grammi di cocaina e 100 euro, provenienti della vendita di due dosi fatta pochi minuti prima, come dallo stesso confessato.

Dalla successiva perquisizione all’interno dell’abitazione dell’uomo sono emersi ulteriori 20 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi.

I Carabinieri hanno quindi tratto in arresto l’uomo per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Sottoposto a rito direttissimo, il Giudice ha convalidato l’arresto disponendo l’obbligo della presentazione alla Polizia Giudiziaria.