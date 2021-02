È accaduto ieri sera ad Alfianello: a tradirlo l’improvvisa e brusca inversione di marcia alla vista della pattuglia dei Carabinieri

Spacciava cocaina arrestato un alfianellese

I Carabinieri della stazione di Pontevico, come di consuetudine anche ieri sera, erano in servizio perlustrativo ad Alfianello dove volevano sottoporre a controllo una BMW Serie 1.

Il conducente, alfianellese classe 1979, alla vista dei militari ha improvvisamente e repentinamente invertito la marcia.

Dopo averlo costretto a fermarsi, i Carabinieri hanno trovato alla guida l’uomo noto per precedenti con la Polizia, e hanno così deciso di perquisirlo. Anche il mezzo è stato sottoposto a perquisizione, così come l’abitazione, ritrovando 26 grammi di cocaina detenuta ai fini dello spaccio, un bilancino di precisione e materiale per confezionamento.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro e il quarantenne arrestato.

Questa mattina il Giudice per le indagini preliminari di Brescia ha convalidato il provvedimento, condannando l’uomo, al termine del giudizio per direttissima, a 8 mesi di reclusione e a una multa di mille euro.