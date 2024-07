E' stato fermato durante un normale controllo stradale a Rovato. Quello che invece non era affatto normale era il "carico" che trasportava in auto: 100 dosi di cocaina e 5mila euro in contanti. Per questo un 27enne franciacortino è stato arrestato.

Spacciava cocaina: arrestato 27enne a Rovato

Tutto è successo sabato scorso (6 luglio) intorno alle 20. Durante un normale controllo stradale la Polizia Locale di Rovato ha fermato l'auto condotta da un italiano classe 1997, residente in Franciacorta. Gli agenti, insospettiti dal comportamento anomalo del giovane, hanno approfondito l'ispezione e i loro sospetti si sono rivelati assolutamente fondati. A bordo della sua utilitaria sono state trovate 100 dosi di cocaina e in possesso del ragazzo ben 5.000 euro di denaro contante, ritenuti i proventi dell'attività di spaccio. Incensurato, è stato giudicato per direttissima. Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari.