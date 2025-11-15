Altri due soggetti sono stati segnalati alla Prefettura di Brescia come consumatori in quanto trovati in possesso di cocaina e hashish

Spacciatore sorpreso con petardi e ordigni bellici: scatta la denuncia.

Denunciato spacciatore

É scattata nei giorni scorsi la denuncia nei confronti di un soggetto per detenzione ai fini di spaccio trovato in possesso di cocaina suddivisa in una decina di dosi pronte per essere cedute a terzi, oltre a denaro contante, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Cosa è emerso

Le perquisizioni effettuate hanno consentito di trovare anche due ordigni bellici e una cinquantina di petardi per la cui detenzione era necessario essere in possesso della licenza. L’uomo è stato denunciato anche per possesso di materiale esplodente. La droga ed il materiale pirotecnico, così come gli ordigni, sono stati sequestrati.

Altri due soggetti sono stati segnalati alla Prefettura di Brescia come consumatori in quanto trovati in possesso di cocaina e hashish.

L’importanza della segnalazione da parte dei cittadini: il “grazie” della Locale

L’opera di lavoro del Comando è scaturita a seguito di una segnalazione da parte di alcuni cittadini, ai quali va il ringraziamento da parte del Comandante del Corpo per l’incessante ed essenziale collaborazione che avanzano al fine di sradicare dal territorio episodi delinquenziali che rovinano il tessuto sociale.