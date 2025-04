Spacciatore arrestato grazie alle segnalazioni dei cittadini

Mariateresa Vivaldini, a dare notizia dell'accaduto nei giorni scorsi. E' il sindaco di Pavone del Mella , a dare notizia dell'accaduto nei giorni scorsi.

Una importante sinergia tra cittadini e Forze dell'ordine

Nelle piccole comunità ci si conosce un po' tutti. Ecco perché non è passato inosservato l'uomo che si aggirava per le vie del paese dedicandosi ad attività illecite senza neppure la preoccupazione di nasconderlo, ma non aveva fatto i conti con i pavonesi, sempre attenti al loro territorio. E' il sindaco Vivaldini a raccontare cosa è successo attraverso il suo profilo social.

Grazie a un tempestivo intervento dei Carabinieri, oggi a Pavone del Mella è stato arrestato un individuo che da giorni si aggirava nei pressi dei nostri negozi e luoghi frequentati dai cittadini, spacciando droga (purtroppo, anche ad alcuni nostri concittadini) con sfrontatezza e pericolosa disinvoltura. Una segnalazione ricevuta da alcuni pavonesi ci ha messo in allerta: abbiamo subito contattato il 112 e, grazie all’immediata risposta delle Forze dell’Ordine, si è potuto intervenire rapidamente. Ringrazio di cuore il Maresciallo Ord. Valeria Riolo e il Carabiniere Alfonso Battista della Stazione di Gambara, che hanno eseguito l’arresto, su indicazione del Maresciallo Ord. Giovanni Greco, comandante dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Verolanuova. Un ringraziamento sincero anche a chi ha segnalato la situazione con senso civico: questa sinergia tra cittadini, istituzioni e Forze dell'Ordine è fondamentale per tutelare i nostri giovani da un dramma, quello della droga, che colpisce tutte le età e contamina le nostre comunità. Continueremo a vigilare e a fare tutto il possibile per proteggere Pavone e i suoi cittadini", ha scritto.

Un esempio importante di quanto possa essere fruttuosa la collaborazione tra Forze dell'Ordine e cittadini.