Spaccia cocaina a Mairano ma finisce in manette: i carabinieri l’hanno colto sul fatto. Ha anche infranto le norme per il contenimento del Coronavirus.

Spaccia cocaina ma finisce in manette

I Carabinieri della Stazione di Dello, durante i controlli sul rispetto delle misure imposte in materia di prevenzione sul diffondersi dell’epidemia COVID-19, hanno individuato un’autovettura in sosta a Mairano. L’autista confabulava con un giovane a piedi. I militari hanno bloccato i due e accertato che il conducente dell’autovettura, un 48nne di origini tunisine residente in zona, aveva ceduto 4 dosi di cocaina a un 36nne del posto. Dalla successiva perquisizione personale è emersa un’ulteriore dose di cocaina per complessivi 3 gr. e 60 euro ritenuti provento di spaccio. I Carabinieri hanno quindi tratto in arresto l’uomo per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Sottoposto a rito direttissimo, per via telematica, il Giudice ha convalidato l’arresto.

