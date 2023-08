Spaccata nella notte a Rezzato, tentativo fallito.

Spaccata nella notte

Nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 agosto 2023 si è verificato un tentato furto con tanto di spaccata al distributore Auchan di via Treponti a Rezzato. I ladri hanno tentato, ma senza esito, di strappare l'intera colonnina Bancomat tramite l'aiuto di un furgone.

Danni ingenti

Il tentativo, come detto, non è andato a buon fine ma i danni conseguenti all'accaduto non sono pochi. I banditi se ne sono andati senza essere riusciti a rubare nulla. Attualmente sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Brescia, indagini per le quali si stanno avvalendo anche delle immagini fornite dalle telecamere del distributore funzionali ad identificare i ladri e capire in che direzione si sono spinti per darsi alla fuga.