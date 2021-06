Spaccata all'oratorio: rubate tutte le iscrizioni del Grest estivo.

Grave episodio crimonoso a Iseo, dove dei malviventi hanno rubato le iscrizioni incassate dall'oratorio per il Grest estivo. E' accaduto nella notte tra sabato 19 e domenica 20 giugno. Ad agire, probabilmente, una banda di ladri professionisti che sapevano cosa cercare. Proprio nei giorni precedenti, il picco degli incassi per le iscrizioni del Grest estivo. I ladri sono entrati nella notte in Oratorio, hanno forzato la porta e si sono recati al piano superiore dove si trovavano segreteria a cassaforte. La cassaforte è stata rubata e l'impianto di sicurezza è stato messo fuori uso.

Grande amarezza

Ad accorgersi dell'accaduto, la mattina successiva, il custode degli impianti. Sul posto le forze dell'ordine stanno tentando di ricostruire quanto accaduto analizzando i nastri delle telecamere delle zone limitrofe. Grande la delusione e l'amarezza per un furto legato ad attività giovanili e di aggregazione sociale.Il bottino stimato è di circa 4mila euro.