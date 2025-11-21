Una banda di ladri, nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 novembre 2025, ha colpito il supermercato Italmark di Capriolo rubando la cassaforte.

Spaccata all’Italmark di Capriolo, ladri in fuga con la cassaforte

Stando alle prime informazioni la banda, composta da almeno tre persone, ha colpito tra le 2 e le 3 di questa notte, prendendo di mira la struttura in via delle Ninfee, al confine con Adro. Con il volto coperto per non farsi identificare, i ladri si sono fatti strada spaccando il vetro della porta d’ingresso principale con un tombino: una volta all’interno si sono diretti verso il locale tecnico che custodiva la cassa continua, rompendo la porta e il cartongesso per asportarla e fuggire con il bottino.

Indagini in corso

Sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Chiari, che hanno raccolto la denuncia e acquisito le immagini della videosorveglianza. Resta ancora da quantificare, nel frattempo, l’ammontare del furto e dei danni causati dalla spaccata.