Spaccata al Conad di Bagnolo Mella, ladri in fuga con migliaia di euro

Spaccata al Conad di Bagnolo Mella, ladri in fuga con l'incasso: è successo nella notte tra venerdì e sabato, i carabinieri indagano sul colpo.

Spaccata al Conad di Bagnolo Mella, ladri in fuga con l'incasso

Stando alle ricostruzioni dei carabinieri della compagnia di Verolanuova, che hanno messo al vaglio le immagini della videosorveglianza, la banda ha colpito verso le 2. I ladri hanno fatto irruzione nel supermercato di via Maestri del lavoro sfondando le vetrate di ingresso con un mezzo, causando danni per migliaia di euro. Una volta all'interno hanno messo le mani sull'incasso della settimana , fuggendo con bottino per migliaia di euro e anche con la cassaforte. Il tutto è durato pochi minuti.

Sul caso stanno indagando i carabinieri.