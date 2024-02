Spaccata al bancomat della Bcc di Montirone, ingenti danni e ladri in fuga con il bottino.

Colpo in banca a Montirone

A distanza di sette anni un altro assalto al bancomat della filiale della Bcc di Montirone, in via Palazzo. I ladri sono entrati in azione nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 febbraio 2024: con una marmotta esplosiva hanno fatto saltare lo sportello del bancomat e dopo aver preso i soldi si sono dileguati.

La conta dei danni

Ancora da quantificare il bottino, mentre già per certo si sa che sono purtroppo ingenti i danni per la banca che dovrebbe riaprire lunedì o martedì. Sull'accaduto indagano i Carabinieri di San Zeno.