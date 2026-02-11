Sp75 Bagnolo Mella – Quinzanello: chiude dopo il ribaltamento di un mezzo pesante.
Si ribalta un mezzo pesante
Questa mattina (mercoledì 11 febbraio 2026) si è ribaltato un mezzo pesante sulla Sp75 al km 3+000 motivo per il quale, la Provincia di Brescia ha comunicato la necessità di sospendere la circolazione per consentire il recupero del mezzo.
Strada chiusa
É stata quindi disposta, con apposita ordinanza dal Settore Strade della Provincia, la chiusura del tratto della Sp75 Bagnolo Mella – Quinzanello nella giornata di domani (giovedì 12 febbraio 2026 dalle 7 alle 15). La circolazione sarà dirottata su viabilità alternativa.