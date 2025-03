Sp67 Castenedolo - Virle Treponti: lavori quasi al termine.

In fase di conclusione gli interventi sulla Sp67

Stanno per giungere al termine gli interventi di manutenzione straordinaria lungo la Sp67 in territorio di Rezzato. A renderlo noto è la Provincia di Brescia. La strada aveva messo in evidenza alcune criticità, che rendevano pericolosa la percorrenza da parte dei mezzi e che avevano richiesto un intervento urgente di consolidamento della sede stradale. Dalla prossima settimana sono in programma le asfaltature e, a seguire, la posa delle nuove barriere di sicurezza.

La strada resta chiusa

La strada, dopo il consolidamento delle pavimentazioni e dei muri di contenimento, lungo la sede stradale in fregio alla Roggia Lupa, resta ancora chiusa al transito per concludere i lavori, che interessano un tratto di 800 metri, dal km 4+320 (intersezione cascina Ghidone) al km 4+760. Agli svincoli restano posizionati appositi cartelli di preavviso e indicazioni di deviazione.

L'importo complessivo dell'intervento è di 710.000 euro, finanziati in parte dalla Regione Lombardia ed in parte con fondi propri della Provincia di Brescia.