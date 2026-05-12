Sp510bis: chiusa la corsia verso le Torbiere dopo il temporale.
Dopo il forte temporale
Chiusa la corsia verso le Torbiere sulla Sp510bis: si è resa necessaria per interventi di pulizia dopo il temporale che si è abbattuto nel pomeriggio di ieri (lunedì 11 maggio 2026).
Operazioni di pulizia sulla Sp510bis: fino a quando
Il forte temporale che si è abbattuto ieri nel tardo pomeriggio sull’intera provincia di Brescia ha reso urgente intervenire con la pulizia degli scoli di acqua, all’interno della galleria bassa, denominata “Iseo”, lungo la SP510bis, in zona Torbiere, a Iseo. Le operazioni di pulizia dai detriti si protrarranno fino a domani (mercoledì 13 maggio 2026), con chiusura della corsia verso le Torbiere, dalle 8 alle 17, secondo l’ordinanza emessa dal Settore Strade della Provincia di Brescia.
“Si precisa – hanno fatto sapere dalla Provincia – che la percorrenza dell’arteria principale, SP510 Sebina, da e verso la Valle Camonica, non risulta in alcun modo interessata dall’intervento nella galleria “Iseo””.
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