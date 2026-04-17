Sp510 Sebina: traffico deviato tra Marone e Sale Marasino.

A causa di un problema strutturale ad un giunto in corrispondenza dello svincolo di Zone sulla Sp510 Sebina, il traffico è deviato tra Marone e Sale Marasino.

A renderlo noto è la provincia di Brescia in una nota nella quale evidenza come:

“Il traffico viene dirottato sulla strada costiera bassa per consentire l’intervento dei tecnici e degli operatori del Settore della Provincia, al lavoro da poco dopo le 6 di questa mattina – hanno sottolineato – . I mezzi provenienti da Nord vengono fatti uscire a Vello di Marone, proseguendo verso Brescia lungo la strada litoranea che costeggia il lago d’Iseo. In direzione Val Camonica il transito procede sulla strada provinciale senza deviazioni. È vietato l’accesso ai mezzi pesanti lungo la strada provinciale SP 32 in comune di Marone”.