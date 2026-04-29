Sp510 Sebina Orientale: terminati gli interventi di manutenzione straordinaria.

Interventi sulla Sp510 Sebina Orientale

A renderlo noto è la Provincia di Brescia: sono quindi giunti a termine gli interventi manutentivi che hanno interessato il tratto compreso fra la galleria San Carlo e la galleria Trentapassi il quale obiettivo era il miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità oltre alla riqualificazione delle aree panoramiche affacciate sul lago.

Nel dettaglio

Gli interventi hanno previsto l’installazione di nuove barriere di sicurezza sul cordolo di nuova realizzazione, posizionate in modo più interno rispetto al parapetto esistente danneggiato. La ringhiera esterna, sul fronte lago, è stata sostituita da un nuovo parapetto certificato e opportunamente dimensionato, per garantire una protezione adeguata della scarpata. Contestualmente è stato realizzato un marciapiede a tergo della nuova barriera stradale, accessibile attraverso varchi ricavati nelle tre piazzole di sosta. La protezione delle piazzole è assicurata dalla posa di barriere di sicurezza che permettono di coniugare la completa messa in sicurezza del tratto con la piena accessibilità alle terrazze panoramiche sul lago, adattando la soluzione alle specifiche condizioni del contesto.

Particolare attenzione è stata riservata ai terminali delle barriere. Nei tratti di estremità sono stati installati terminali testati o semplici fine tratta, in funzione delle diverse condizioni riscontrate. In corrispondenza delle piazzole è stato inoltre garantito il mantenimento degli accessi alle terrazze panoramiche attraverso una sovrapposizione di dispositivi: uno dotato di terminale testato e l’altro con semplice fine tratta. Quest’ultimo risulta comunque protetto dalla barriera lato strada, non essendo esposto a impatti in caso di svio veicolare.

Alle estremità del tratto, in corrispondenza delle due gallerie, è stata adottata una soluzione con attacco a muro che prevede un sistema di rinforzi e infittimenti, studiato per garantire un passaggio graduale tra la rigidezza della barriera e quella, ben superiore, delle strutture in galleria.

«La sicurezza stradale è un impegno costante per la Provincia di Brescia – ha dichiarato il consigliere provinciale Paolo Fontana delegato alle Strade e Viabilità – Parliamo di un intervento da 687.900 euro, finanziato attraverso la D.G.R. XII/1916 del 19 febbraio 2024 nell’ambito del programma regionale 2024–2026 per la manutenzione straordinaria della rete stradale. È una scelta che dà continuità agli investimenti sulla Sebina Orientale e valorizza anche il lavoro delle imprese locali, già impegnate nella manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto. Un risultato concreto, costruito con risorse certe e con competenze del territorio ».

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