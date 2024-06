Sp510 a Gussago, lavori in fase conclusiva.

Lavori in fase conclusiva

A darne comunicazione la Provincia di Brescia con una nota stampa ufficiale. I lavori di ripristino della Sp510 a Gussago sono in fase conclusiva. Ora i prossimi step prevedono la stesura della pavimentazione stradale. Infine verranno posate le barriere di sicurezza. La riapertura della strada è prevista nei prossimi giorni.

31 maggio

Il 31 maggio scorso la strada in questione è stata chiusa sia in direzione Iseo sia in direzione Brescia. La notizia poco dopo un primo avviso nel quale veniva comunicata la chiusura della Sp510 a Gussago solo in direzione Iseo a causa del cedimento della carreggiata.