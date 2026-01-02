La buona notizia è che non si registrano feriti

Sp510, a fuoco una roulotte: l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Intervento dei Vigili del Fuoco sulla Sp510

Attimi di apprensione nel pomeriggio di ieri (giovedì 1 gennaio 2026) sulla Sp510 all’altezza di Passirano per un incendio che ha interessato una roulotte.

Non si registrano feriti

Ad intervenire prontamente sul posto una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia con il supporto dell’autobotte: in breve sono riusciti a spegnere le fiamme ed a mettere in sicurezza l’area. La buona notizia è che le fiamme non sono riuscite ad intaccare la vicina area di rifornimento carburante. Non si registrano feriti.