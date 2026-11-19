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Sp237 a Nave, investito un uomo.

A Nave sulla Sp237

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato questa mattina (giovedì 19 novembre 2026) poco prima delle 8 in codice rosso sulla Sp237 in territorio di Nave. Dalle prime ricostruzioni pare che si tratti di un uomo di 71 anni il quale stava transitando a piedi sulla strada quando sarebbe stato investito da un’auto. L’impatto sarebbe stato particolarmente violento.

Attivata la macchina dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto un’ambulanza in codice rosso che ha trasportato l’uomo agli Spedali Civili di Brescia e un’automedica. Presenti sul posto gli agenti della Polizia Locale di Nave per gli opportuni rilievi del caso e per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente.