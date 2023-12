Sp2, energia green e sicurezza: nel Bilancio di Roccafranca si investe sul futuro

Ancora più investimenti a sostegno delle famiglie e fasce deboli, su lavori pubblici e manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree di Roccafranca, mentre l’Imu non si tocca. Questi i punti salienti del Bilancio di previsione, illustrato dal sindaco Marco Franzelli nell’ultimo Consiglio comunale.

Sp2, viabilità ed energia green: a Roccafranca si investe sul futuro

Nessun aumento nel 2024 delle aliquote dell’Imu e dell’addizionale comunale all’Irpef rispetto all’anno corrente. «Siamo riusciti a mantenere una stabilità, da inizio mandato fino ad oggi, nonostante delle piccole variazioni che abbiamo dovuto attivare durante gli anni del periodo pandemico - ha spiegato il primo cittadino - Ad oggi, salvo alcuni piccoli aggiustamenti, il valore resta invariato, perché come abbiamo sempre comunicato e agito con la nostra comunità amministrativa, l’intento e l’impegno è quello di mantenere il più possibile stabile le spese delle famiglie».

Investimenti importanti invece sul fronte dei lavori pubblici e delle manutenzioni, come i 6 milioni per l’ampliamento della Sp2, con la prima cantierizzazione ad aprile 2024. Approvate anche le tariffe per l’accesso a beni e servizi dell’anno 2024, con l’inserimento delle agevolazioni per l’utilizzo di palestra e piastra polivalente da parte delle associazioni, «consolidando con la programmazione del duo opere come l’asfaltatura delle strade per 310mila euro e 1 milione 700mila euro per la sostituzione delle centrali termiche e l’installazione di un impianto fotovoltaico da 200Kw sul plesso scolastico, palestra e centro sportivo». Inoltre sono stati predisposti oltre 310mila euro dei fondi PNRR per il rifacimento di alcuni tratti di fognatura, problematici, sia a Roccafranca che a Ludriano.

Il capitolo sicurezza

Infine, un capitolo importante nel piano di programmazione è quello sull’ordine pubblico e sicurezza, ha aggiunto Franzelli: «Continuiamo a investire sulla sicurezza urbana attraverso lo stanziamento di fondi destinati per le attrezzature digitali per la sicurezza, per controlli e rigenerazione urbana. Abbiamo inoltre deciso di destinare i proventi delle sanzioni in violazione al codice della strada 2024 alle dotazioni per l’ufficio di Polizia Locale e, per la maggior parte, alla manutenzione delle strade e della segnaletica verticale, orizzontale e lampeggiante».