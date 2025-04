Sp19, donna travolta da un'auto trasferita agli Spedali Civili di Brescia.

Sinistro sulla Sp19

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 8.15 in codice rosso sulla Sp19 all'altezza di Paderno Franciacorta. Dalle prime ricostruzioni pare che una donna, 44 anni, si trovasse ferma sul lato strada insieme ad altre persone quando un'autovettura le ha travolte.

Trasferita agli Spedali Civili di Brescia

Ad avere la peggio la donna che è finita in un canale. Ad intervenire prontamente sul posto tre ambulanze e due automoediche. La 44enne è stata trasportata in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di sicurezza, è stata poi riaperta alle 10.25.