Sp1, folle inseguimento: 25enne fugge dai carabinieri con la droga in auto.

Il 25enne è finito contro un albero, nella folle corsa ha cercato più volte di liberarsi della droga

Folle inseguimento sulla Sp1

Sono scattate le manette ai polsi di un 25enne marocchino ritenuto responsabile di detenzione di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Erano le 20 di martedì 10 marzo 2026 quando i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Verolanuova hanno arrestato un 25enne marocchino ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di resistenza a pubblico ufficiale.

L’impatto contro un albero

Ma procediamo con ordine: il soggetto è stato sorpreso a bordo della sua auto nel corso di un posto di controllo nel centro abitato di Borgo San Giacomo dove i militari hanno intimato l’alt ad una Volkswagen Polo. Il 25enne, invece di fermarsi, si è dato alla fuga dirigendosi verso Verolanuova. L’uomo, dopo un breve inseguimento, ha perso il controllo del mezzo, sbandando vicino ad una curva e finendo per impattare contro ad albero. É stato quindi raggiunto e bloccato in via Pasquini.

Nel corso del folle inseguimento il 25enne aveva cercato di far sparire alcune dosi di droga lanciandole sull’auto in corso, una volta fermato ha opposto resistenza ai carabinieri per non essere identificato. Le perquisizioni, personale e del veicolo, hanno permesso di trovare un totale di 31 dosi di cocaina del peso di circa 21 grammi e 320 euro, tutto sottoposto a sequestro. La buona notizia è che nessuno è stato ferito nel corso dell’operazione.

Il 25enne è stato quindi segnalato all’Ufficio Immigrazione della Questura di Brescia per la valutazione della sua posizione sul territorio nazionale essendo un richiedente protezione internazionale. L’auto ormai in cattive condizioni è stata recuperata da un autosoccorso autorizzato.

Obbligo di presentazione

Alla fine di marzo è in programma il processo, in attesa dell’esito delle analisi della sostanza stupefacente sequestrata. Nei confronti del 25enne l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per 5 giorni alla settimana, che l’interessato dovrà osservare nella Stazione Carabinieri di Orzinuovi.