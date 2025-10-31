L'intervento ha un costo complessivo pari a 6milioni di euro

SP 2 Orzinuovi–Roccafranca: terminati i lavori di pavimentazione e riqualificazione.

La comunicazione della Provincia di Brescia

A renderlo noto è la Provincia di Brescia: sono infatti quasi giunti a termine i lavori di pavimentazione e di riqualificazione del breve tratto in deviante della Sp2, tra i comuni di Orzinuovi e Roccafranca.

L’intervento sulla Sp2: nel dettaglio

Entrando nel dettaglio dell’intervento, questo riguarda la modifica della curva: quest’ultima sarà sostituita da un nuovo tratto stradale progettato per rendere il percorso più lineare e migliorare quindi le condizioni di sicurezza e scorrimento dei veicoli. Il tratto in questione misura circa due chilometri.

A completamento dei lavori già effettuati

Si tratta di interventi che di fatto vanno a completare quello che sono stati realizzati nei mesi scorsi nell’ambito dello stesso appalto la quale finalità è la messa in sicurezza di tre intersezioni:

• Due rotatorie, quasi ultimate e già percorribili, situate rispettivamente al confine tra Orzinuovi e Roccafranca e poco oltre la chiesa della Madonna dei Borghetti, a Orzinuovi;

• Un nuovo innesto in corrispondenza del cavalcavia della SP 668, in fase di ultimazione.

Costi dell’opera

L’intervento ha un costo complessivo pari a 6milioni di euro in parte finanziati da: Provincia di Brescia (4milioni e 500mila euro), da comune di Orzinuovi (800mila euro), dal comune di Roccafranca (200mila euro) e da Regione Lombardia (500mila euro).

