Sostenibile e sicura: un progetto da 2,2 milioni di euro per riqualificare scuola King di Palazzolo

Si va a caccia di fondi per il maxi intervento (energetico prima di tutto, ma anche sismico) al plesso di via Dogane

Un investimento ambizioso, una visione chiara e un futuro scolastico all’insegna della sostenibilità. La Giunta Cossandi ha approvato il progetto di fattibilità per la riqualificazione energetica della scuola media King: un piano da oltre 2 milioni di euro (2 e 250mila, nello specifico), oggi candidato a bandi sovracomunali, per trasformare radicalmente l’edificio scolastico, rendendolo più efficiente dal punto di vista energetico e più rispettoso dell’ambiente.

Sostenibile e sicura: un progetto da 2,2 milioni di euro per riqualificare la King

L’intervento, pur pensato per essere realizzato in un’unica fase per garantire uniformità architettonica e un’efficace ottimizzazione energetica, è stato suddiviso in due lotti per aumentare le possibilità di ottenere finanziamenti esterni che coprano l’intero importo.

Il lotto 1, del valore di 1.026.489 euro, è stato candidato al bando regionale SEED PA (Sostenibilità ed Efficienza Energetica degli Edifici Pubblici), che prevede un finanziamento fino al 100% dei costi ammissibili, con un tetto massimo di 1 milione di euro per progetto. I criteri di valutazione includono il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di CO2, l’adozione di sistemi intelligenti per il controllo del riscaldamento, l’uso di materiali ecologici e riciclati, la creazione di aree verdi attraverso la de-pavimentazione di spazi oggi impermeabili, il riutilizzo dell’acqua piovana e l’introduzione di facciate verdi.

Il Lotto 2, del valore di 404.434 euro, prevede lavori complementari a quelli del primo. Inizialmente finanziato con fondi propri del Comune, punta però alle agevolazioni del Conto Termico del Gse, che incentiva gli interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Si continua a investire sulla scuola

In parallelo, è stato approvato anche un progetto separato del valore di circa 850 mila euro per il miglioramento sismico dell’edificio. Anche questo sarà candidato a futuri bandi, con l’obiettivo di eseguire eventualmente gli interventi strutturali in sinergia con quelli di riqualificazione energetica, ottimizzando tempi e risorse.

«Investire negli spazi scolastici significa porre le basi per una didattica di qualità: ambienti funzionali, sicuri e accoglienti sono il primo presupposto per garantire a ragazzi e ragazze le migliori condizioni di apprendimento - ha affermato il sindaco Gianmarco Cossandi - Stiamo portando avanti, con determinazione, un lavoro articolato sul patrimonio scolastico comunale affinché le nostre scuole siano sempre più adeguate alle esigenze educative e formative di oggi e di domani. Parallelamente, continuiamo a ideare progetti ambiziosi e solidi, al fine di recuperare risorse sovracomunali: un approccio che consente di elevare gli standard degli interventi senza gravare troppo sul bilancio comunale. Una strategia che, in questi anni, ha già portato risultati importanti».