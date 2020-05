Sostegno alle attività commerciali nel piano di Iseo per la ripartenza

Dai versamenti delle imposte sospesi alla valutazione di una possibile pedonalizzazione del lungolago per far spazio ai plateatici degli esercizi pubblici e per favorire, anche con il prolungamento dell’orario di apertura, i negozi del paese.

Sostegno alle attività commerciali nel piano per la ripartenza

Fra le misure già adottate dalla Giunta non manca, però, anche uno sguardo alle famiglie in difficoltà. Per l’emergenza sociale dovuta al Covid il Comune ha aperto infatti un conto corrente dedicato, dove al momento sono stati raccolti circa 35mila euro.

“A marzo è stato sospeso il versamento dell’ultima rata per la mensa e il trasporto scolastico – ha spiegato il sindaco, Marco Ghitti – Il nuovo termine di pagamento è spostato al 30 giugno. Riguarda 613 bambini per la mensa e 152 bambini per il pulmino. Ad aprile sono stati sospesi i pagamenti delle rate relative a tutti gli accertamenti attinenti ai tributi comunali, nonché le ingiunzioni di pagamento. Sempre ad aprile la Giunta ha applicato la sospensione dei fitti attivi che il Comune percepisce per gli immobili di proprietà. Valuteremo successivamente la rateizzazione del dovuto o altri interventi”.

Sospesa anche la Cosap per i passi carrai e per l’occupazione del suolo pubblico di bar, ristoranti, negozi e ambulanti. “Abbiamo preferito sospenderla fino a nuova comunicazione, che valuteremo in base all’emergenza Covid e alla ripresa delle attività – ha continuato il sindaco – Per la Tari l’acconto sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche non sarà il 31 maggio. La posticipazione della scadenza non è di competenza di Giunta, ma del Consiglio comunale, che detterà modi e tempi per il pagamento della tassa sui rifiuti, che sarà possibile rateizzare”.

Al vaglio l’idea di pedonalizzare il lungolago…

L’Amministrazione si è impegnata ad attutire l’impatto per le attività che sono in sofferenza, lavorando sia sulla Cosap, sia sulla Tari. “Inoltre stiamo valutando di pedonalizzare il lungolago: questo potrebbe permettere un ampliamento dei plateatici non solo nelle aree in cui questi non danno disturbo al traffico, come in piazza – ha proseguito Ghitti – Andrà comunque garantito l’accesso dei mezzi di soccorso all’ospedale. E’ nostra intenzione favorire chi ci chiederà di ampliare i plateatici poiché, con il distanziamento sociale, i clienti verranno dimezzati, con danno enorme per i titolari dei locali”.

…e di ampliare l’orario di apertura dei negozi

Per i commercianti verrà valutata la possibilità di ampliare gli orari di apertura dei negozi fino alle 23, specialmente nel fine settimana. “Potrebbe essere un modo per incentivare le presenze e diluirle – ha continuato – Se sarà accettato da un certo numero di commercianti, ci impegneremo a ridurre in modo significativo il costo dei parcheggi dalle 19 alle ore 23”.

Infine l’Amministrazione, per promuovere il territorio e le realtà locali, ha aperto la pagina Facebook “I love Iseo”, cui sarà collegato anche un sito Internet.

“Ciò che verrà avanti, e spero di sbagliarmi, non è un futuro roseo – ha concluso il sindaco – Forse mettendoci al lavoro tutti insieme anche Iseo riuscirà a riprendersi e a rientrare in un mondo produttivo che, oggi, ci vede esclusi, nell’assordante silenzio delle istituzioni rispetto agli aiuti al turismo, al commercio e ai Comuni che di questi vivono”.

