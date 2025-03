Sosta negli stalli riservati alle persone con disabilità: 84 i veicoli sanzionati da inizio anno.

I controlli

Proseguono a Rezzato i controlli da parte del Comando Polizia Locale in materia di Polizia Stradale. In particolare da inizio 2025 sono stati sanzionati 84 veicoli per aver sostato, senza titolo, sui parcheggi riservati alle persone con disabilità e 10 veicoli per aver usato impropriamente l’autorizzazione.

"Parcheggiare negli stalli riservati alle persone con disabilità senza averne titolo comporta notevoli conseguenze, non solo legali ma anche sociali ed umane - hanno fatto sapere - Capita infatti che i titolari del pass che fornisce diritto alla sosta, vedendosi occupare il parcheggio, sono costretti a parcheggiare lontano in spazi non appropriati e, soprattutto, che non consentono la discesa della carrozzina dal veicolo. I posti riservati, infatti, sono studiati appositamente per garantire lo spazio di manovra della pedana dei veicoli che montano scivoli per la salita/discesa della carrozzina ed hanno una superficie differente rispetto ai normali stalli".

Sosta negli stalli riservati a persona con disabilità: i veicoli sanzionati

Gli Agenti hanno effettuato le verifiche sia durante le consuete attività di pattugliamento sia grazie alle segnalazioni ricevute.

Complessivamente sono state comminate sanzioni per circa 30mila euro. L’attività a difesa delle persone con disabilità è tra le priorità del Comando di Polizia Locale e dell’Amministrazione Comunale della Città di Rezzato.