Il soggetto in questione non potrà fare ritorno a Rezzato per i prossimi tre anni

Sosta davanti al supermercato pretendendo soldi e insultando i clienti: scatta l'allontanamento.

Sosta davanti al supermercato e insulta i clienti

Succede a Rezzato: un uomo di 43anni era solito trascorrere le sue giornate davanti al supermercato pretendendo denaro e non risparmiando insulti ai clienti che non davano seguito alle sue richieste. Sono stati segnalati in particolare due casi nei quali alcuni cittadini si sono rivolti al comando della Polizia Locale di Rezzato ed hanno chiesto l'intervento di una pattuglia.

Non potrà tornare a Rezzato per i prossimi tre anni

In quel caso, infatti, l'uomo (43 anni) vistosi negare il denaro richiesto, ha avanzato offese e sputi ai clienti. Il soggetto, che dovrà rispondere di esercizio molesto dell’accattonaggio, in seguito alla comunicazione avanzata dal Comando alla Questura di Brescia, è stato colpito da una misura di prevenzione emessa dal Questore pertanto, confermando un atteggiamento di refrattarietà nei confronti delle leggi, nonché un’evidente propensione a comportamenti antisociali, non potrà fare ritorno nel territorio della Città di Rezzato per tre anni.