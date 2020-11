Sospeso il mercatino per l’infanzia del Circo Grioni.

E’ stato sospeso, in ottemperanza con le misure anti-contagio, il mercatino per l’infanzia organizzato dal Circo Grioni e inizialmente previsto per questo fine settimana a Calcinato, dove il circo staziona da ormai quasi un mese.

Un momento difficile

Marco Grioni con la famiglia e i collaboratori del circo si trova da quasi un mese a Calcinato nel parcheggio privato crocevia tra via Carlo Alberto e via XX settembre, gratuitamente concesso dal proprietario in via eccezionale a seguito dello stop, arrivato nella serata di domenica 25 ottobre e che ha costretto Marco Grioni a rivedere e riprogrammare un’intera stagione. Quella autunnale con la ripresa delle scuole e quella natalizia, a ridosso delle festività. E invece dal primo Dpcm emanato da Conte la sera del 25 ottobre tutto è congelato, tranne l’impegno e la determinazione di chi ha fatto di questo settore la propria vita.

Sono stati mesi difficili, per il circo Grioni e anche queste ultime settimane, dopo i nuovi stop, non stanno dando possibilità all’impresa di recuperare quanto perso in primavera. L’incertezza del momento, la normativa in costante cambiamento, la paura di non farcela, sono solo alcune delle motivazioni che stanno spingendo Marco Grioni a sperare in una riapertura nel periodo natalizio.

La sospensione

Un circo senza esibizioni con gli animali, eco friendly si può dire, i cui protagonisti sono gli acrobati, i clown, i trapezisti, ballerini e giocolieri che purtroppo ancora per qualche settimana dovranno stare dietro le quinte in attesa di nuove indicazioni da parte di Governo e Comuni. Nel frattempo, dopo le donazioni ricevute per il sostentamento del circo e per gli animali domestici adottati dalla famiglia, il Circo aveva pensato di tenere aperto sabato e domenica in via Carlo Alberto per il mercatino dedicato ai più piccoli. Un’occasione per acquistare libri dedicati alla letteratura infantile, con testi illustrati, descrittivi e narrativi dedicati al gioco e allo studio del mondo animale. Il fine sarà ovviamente nobile perchè grazie alla casa editrice EmmeKlibri il ricavato sarà devoluto al circo Grioni come aiuto per il difficile momento, ma a stretto giro è arrivata la notizia della sospensione.