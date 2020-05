La ISEO Summer School si ferma. La 17esima edizione del corso estivo promosso dall’Istituto ISEO è rimandata a causa dell’attuale emergenza sanitaria internazionale: inizialmente prevista dal 13 al 20 giugno, l’iniziativa avrebbe portato sul lago d’Iseo una settantina di laureati in Economia provenienti da università di tutto il mondo.

Sospesa la ISEO Summer School, ma al via un nuovo progetto

Non essendo ancora chiaro quando si potranno riprendere meeting, corsi e convegni, l’Istituto ISEO preferisce sospendere l’iniziativa a tutela dei partecipanti e dei relatori, contribuendo così a evitare forme di assembramento che, potenzialmente, potrebbero diventare veicolo per quel virus che ha messo in ginocchio la provincia di Brescia, l’Italia e non solo.

Inaugurata nel 2004, la ISEO Summer School non ha mai saltato una sola edizione. Non era mai successo che il prestigioso corso venisse sospeso o cancellato. Anzi. Al contrario, la manifestazione è enormemente cresciuta anno dopo anno, arrivando a portare ad Iseo 1.048 giovani ricercatori da 103 Paesi e 366 università. Una realtà affermata, conosciuta in tutto il mondo, grazie anche al panel di relatori di assoluto prim’ordine che la Summer School offre ogni anno: in testa i 18 premi Nobel che, dal 2004, hanno insegnato alla scuola estiva dell’Istituto ISEO.

Per l’edizione 2020 erano attesi, a Iseo, Peter Diamond (Nobel 2010), Michael Spence (Nobel 2001) e Riccardo Valentini, che nel 2007 ha vinto il Nobel per la Pace con l’Intergovernmental Panel on Climate Change.

“Nobels, Economists and Scientists for Covid-19”

A seguito della sospensione della Summer School 2020 l’Istituto ISEO ha dato il via a un interessante progetto intitolato “Nobels, Economists and Scientists for Covid-19”. Il progetto, promosso d’intesa con l’Università degli Studi di Brescia con cui l’istituto collabora da anni, ha lo scopo di riunire contributi di premi Nobel, economisti, accademici e, più in generale, scienziati sulle conseguenze (economiche e non solo) che la diffusione del Coronavirus avrà sulla comunità internazionale.

Sul sito dell’Istituto ISEO e dell’Università di Brescia i due enti hanno già iniziato a raccogliere articoli, saggi e video: fra gli altri, sono già stati pubblicati contributi di Joseph Stiglitz (Premio Nobel per l’Economia 2001), dei professori Marco Pagano, Elena Carletti, Loriana Pelizzon, Marti Subrahmanyam, del celebre scrittore Andrè Aciman (autore del bestseller “Chiamami col tuo nome”) e di Haihong Gao, docente alla Chinese Academy of Social Sciences. La pubblicazione di nuovi articoli continuerà costantemente, anche nelle prossime settimane.

Se l’emergenza dovesse rientrare c’è l’idea di una Winter School

“Visto il dilagare dell’epidemia a livello internazionale sospendere la Summer School ci è parsa una scelta quasi obbligata, dettata oltre che dalle misure governative per il contenimento dell’emergenza anche da un senso di responsabilità nei confronti dell’intera comunità – afferma il vicepresidente dell’Istituto ISEO Riccardo Venchiarutti – Ora aspettiamo di vedere l’evoluzione dell’emergenza: se la crisi dovesse rientrare entro pochi mesi, ed è il nostro auspicio più grande, il nostro istituto potrebbe organizzare per la prima volta in assoluto un’edizione invernale del suo corso. Una Winter School che, con una platea di partecipanti certamente ridotta per evitare

assembramenti, permetta alla nostra associazione di continuare con la sua attività principale. Che è quella di contribuire alla diffusione della disciplina economica e al dibattito su temi di scottante attualità”.

