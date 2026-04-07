L'uomo è stato sorpreso con dello stupefacente: è stato denunciato per resistenza e violazione di domicilio

Per giorni ha vissuto in una casa disabitata, senza permesso. Una situazione che si è protratta fino all’intervento dei carabinieri della Compagnia di Chiari che hanno denunciato l’uomo, un 31enne senza fissa dimora, per violazione di domicilio e resistenza a pubblico ufficiale.

Sorpreso in un’abitazione abbandonata, si scaglia contro i carabinieri: denunciato 31enne a Pontoglio

I militari della sezione Radiomobile sono intervenuti il pomeriggio di Pasquetta dopo che le segnalazioni di alcuni cittadini che avevano notato la presenza dell’uomo nell’abitazione, rimasta vuota dopo il decesso della proprietaria. Entrati nell’appartamento hanno sorpreso l’uomo, un marocchino classe 1994 che, perquisito, è trovato in possesso di qualche grammo di cocaina. Di fronte alla richiesta di seguire i carabinieri in caserma per l’identificazione, il 31enne ha reagito con violenza. Ha provato a divincolarsi per fuggire, ma è stato fermato prontamente prima che riuscisse ad allontanarsi. Fortunatamente, nel parapiglia nessuno è rimasto ferito. Il soggetto è stato quindi messo in sicurezza e portato in caserma a Chiari. Dalle verifiche è emerso che sull’uomo – attualmente senza una residenza fissa e con precedenti penali a carico, pendeva anche un ordine di carcerazione sospeso.

Espletati gli accertamenti di rito, l’uomo è stato denunciato dal proprietario (il legittimo erede) per l’occupazione abusiva della casa, e per la resistenza. E’ stato inoltre segnalato alla Prefettura per il possesso della sostanza stupefacente ad uso personale.