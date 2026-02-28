Sorpreso con 65 dosi di cocaina: arrestato un cittadino marocchino con residenza a Barcellona

Una manovra sospetta con la bicicletta ha insospettito i Carabinieri della stazione di Quinzano d’Oglio che hanno fermato un uomo in via Almaria prima che potesse darsi alla fuga.

Sorpreso con 65 dosi di cocaina

Nel tardo pomeriggio di giovedì 26 febbraio 2026 i militari hanno notato un soggetto a bordo di una bicicletta che, alla vista dei carabinieri ha effettuato una manovra repentina nel tentativo di sottrarsi al controllo. A nulla è valso per l’uomo introdursi in una corte privata dato che immediatamente è stato raggiunto e bloccato dalle Forze dell’ordine che hanno così proceduto al controllo personale. Durante la perquisizione l’uomo è stato trovato in possesso di due barattoli in plastica e di una busta trasparente contenenti complessivamente 65 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso lordo totale di grammi 50,5. Inoltre, è stato rinvenuto un ulteriore quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish, costituito da un pezzo del peso lordo di grammi 53,5. Nella disponibilità del giovane veniva altresì trovata la somma contante pari a euro 70, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Lo stupefacente e il denaro, occultati nei pantaloni e nella giacca, sono stati sottoposti a sequestro.

Arrestato un cittadino marocchino residente a Barcellona

Accompagnato presso gli uffici della Stazione di Quinzano d’Oglio per gli accertamenti di rito e il fotosegnalamento, il soggetto veniva identificato in un cittadino marocchino, classe 2001, residente a Barcellona ma di fatto senza fissa dimora sul territorio italiano, in possesso di regolare permesso di soggiorno spagnolo. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Verolanuova, in attesa del giudizio per direttissima fissato per la mattinata di venerdì 27 febbraio. L’arrestato è stato tradotto in tarda mattinata in Tribunale per la convalida. Nel primo pomeriggio il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto la liberazione del cittadino marocchino senza misure. A conclusione del giudizio per direttissima è stata applicata nei suoi confronti la pena di anni uno e mesi otto di reclusione e il pagamento di euro 6000 di multa con la sospensione condizionale della pena. Le responsabilità penali dei due arrestato saranno accertate solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.