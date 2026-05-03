In manette un 26enne del Camerun; l'altro soggetto invece è riuscito a scappare

I Carabinieri di Ghedi hanno arrestato un 26enne del Camerun per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sorpreso a spacciare, prova a scappare dai carabinieri: un arresto a Ghedi

È successo la sera di venerdì 1 maggio. La pattuglia, impegnata in un servizio perlustrativo in Piazza della Vittoria, ha notato il giovane in compagnia di un altro soggetto. Alla vista dei militari entrambi tentavano di allontanarsi per eludere il controllo: uno dei due veniva prontamente bloccato, l’altro invece è riuscito a scappare.

Sottoposto a perquisizione personale, il soggetto fermato è stato trovato in possesso di 4 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 6,5 grammi, nonché di due pezzi di sostanza resinosa del tipo hashish, del peso complessivo di 165 grammi. I carabinieri hanno sequestrato anche quattro spinelli già confezionati, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 245 in contanti.

Il 26enne è stato arrestato, poi convalidato.