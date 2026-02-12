Sorpreso a rubare in un garage: arrestato 33enne a Palazzolo sull’Oglio

I carabinieri della sezione Radiomobile di Chiari hanno arrestato un un 33enne marocchino, sorpreso a rubare da un garage di un’abitazione a Palazzolo sull’Oglio, in via Don Cremona.

I militari sono intervenuti stanotte, verso le 2.40, dopo la segnalazione della padrona di casa che aveva notato l’uomo introdursi nel box. Una volta giunta sul posto, la pattuglia della Radiomobile ha intercettato il ladro fuori dall’abitazione, proprio mentre tentava di allontanarsi. Tra le mani aveva alcune borse, contenenti la refurtiva: due trapani con relativi set di punte e due paia di scarpe, sottratte poco prima dal garage. Nelle tasche del 33enne i militari hanno trovato anche un coltello e una forbice da elettricista, strumenti verosimilmente utilizzati per l’effrazione.

Alla vista dei militari, il ladro ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato subito raggiunto e immobilizzato. Dagli accertamenti è risultato che sull’uomo, classe 1993 e di origini marocchine, pregiudicato e senza fissa dimora, pendeva il divieto di ritorno nel Comune di Palazzolo sull’Oglio. E’ stato arrestato per furto aggravato in abitazione, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Dovrà anche rispondere per la violazione della misura.