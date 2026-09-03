Incastrato dalla segnalazione di un cittadino, dal tempestivo intervento dei carabinieri e dai filmati delle telecamere di videosorveglianza. Un 19enne di origini straniere, irregolare e senza fissa dimora in Italia, è stato arrestato per il furto commesso in un garage a Travagliato.

Sorpreso a rubare in un garage, arrestato 19enne a Travagliato

L’allarme è scattato nel pomeriggio di mercoledì 2 settembre, quando un cittadino ha chiamato il 112 dopo aver sorpreso il giovane nel proprio garage, intento a rubare attrezzature da giardino. I carabinieri della stazione di Travagliato, impegnati nel consueto servizio di controllo del territorio, lo hanno intercettato e fermato. La visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza ha permesso di identificare inequivocabilmente il 19enne come autore del furto. Dalla perquisizione personale, oltretutto, è emerso che il ragazzo era in possesso di un telefono cellulare e di un apparato Telepasss: oggetti che erano stati sottratti poco prima da un’auto parcheggiata in una via limitrofa.

Furto e violazione delle norme sull’immigrazione

Per il 19enne si sono aperte le porte della casa circondariale Nerio Fischione di Brescia. Oltre all’arresto per furto in un garage e da un’autovettura, è scattata anche la denuncia per violazione delle norme sull’immigrazione: sul giovane pendeva infatti già un ordine di espulsione emesso dal Questore.