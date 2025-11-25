Sorpresa a rubare in una casa a Monte Isola, si nasconde sotto il letto: arrestata

A notare la ladra è stata una vicina di casa, che l'ha vista introdursi nell'appartamento e ha subito avvisato un parente della proprietaria

L’hanno trovata sotto il letto, dove tentava di nascondersi dopo essersi introdotta in una casa di Monte Isola. Così una donna italiana del 1973, incensurata, è stata arrestata nel pomeriggio odierno dai Carabinieri della Stazione di Marone con l’accusa di tentato furto in abitazione.

Sorpresa a rubare, si nasconde sotto il letto

E’ successo nel pomeriggio di ieri, lunedì 24 novembre 2025. Tutto è partito dalla tempestiva segnalazione di una vicina di casa, che aveva notato la donna entrare nell’appartamento al momento incustodito, mentre la proprietaria si trovava al lavoro. Insospettita, la vicina ha subito avvisato un parente della vittima che, raggiunta l’abitazione, ha trovato la presunta ladra nascosta sotto il letto della camera padronale: non ha avuto il tempo di fare nulla, se non di frugare in una borsa, prima di provare a nascondersi, ma senza successo.

Allertati immediatamente, i militari sono intervenuti e hanno preso perquisito e arrestato la donna, accompagnandola presso la caserma di Marone. L’arresto è stato convalidato questa mattina, martedì 25 novembre, in attesa dell’udienza in programma per marzo. Nel frattempo non è stata disposta alcuna misura.