Tentano di rubare in una villetta, poi di fuggire dai carabinieri: due arresti

Sono stati beccati sul fatto mentre cercavano di introdursi in un'abitazione a Comezzano Cizzago, con l'intento di rubare. Hanno anche provato a fuggire dai carabinieri, ma non sono andati lontano: per due dei ladri, un 43enne e un 18enne cileni, entrambi disoccupati, sono scattate le manette; il terzo complice, un connazionale minorenne, è stato invece denunciato.

Tentano di rubare in una villetta, poi cercano di fuggire

E' successo ieri pomeriggio, venerdì 17 aprile. Alcuni carabinieri della stazione di Castrezzato, in quel momento fuori servizio, hanno notato transitare una peugeot con targa francese, già segnalata per un un furto avvenuto pochi giorni fa nel Cremasco. Insospettiti, hanno subito avvisato la centrale operativa e tallonato il veicolo per non perderlo di vista, fino a che non si è fermato di fronte a un'abitazione nel centro di Comezzano Cizzago. I militari hanno visto i due soggetti più giovani scendere dall'auto e tentare di entrare nell'abitazione forzando una finestra con un cacciavite. A questo punto i militari sono intervenuti,supportati dalle pattuglie della sezione Radiomobile di Chiari arrivate sul posto: il palo, che si trovava ancora sul mezzo, è stato subito fermato; gli altri due ladri invece hanno provato a fuggire e dileguarsi, ma la corsa è stata breve e sono stati raggiunti dopo pochi metri.

Due arresti, denunciato il complice minorenne

Orologi, gioielli e altro materiale di valore, con tutta probabile il bottino di altri furti: i carabinieri li hanno trovati durante la perquisizione dell'auto, risultata noleggiata.

I due ladri maggiorenni, già noti alle forze dell'ordine e con precedenti specifico, sono stato arrestati e condotti in carcere in attesa della convalida. Il minorenne, invece, è stato denunciato: irregolare sul territorio, verrà collocato presso una struttura.