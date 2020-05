Soluzioni anti-Covid per spiagge e lidi grazie a un brevetto ideato sul Sebino

di Chiara Balducchi

La soluzione che concorrerà a salvare le vacanze e la tintarella agli italiani? Può darsi. Dopo i box in plexiglass, gli igloo di bambù e i braccialetti anti-Covid, il brevetto per le barriere innovative da utilizzare all’interno degli stabilimenti balneari o delle piscine porta la firma di due imprenditori e di un geometra del Sebino.

Soluzioni anti-Covid per spiagge e lidi grazie a un brevetto sebino

L’idea originaria, nata da Claudio Fierli e Susanna Milesi grazie alla collaborazione tecnica di Emanuele Martinelli e dello studio Jacobacci & Partners di Brescia, è stata tradotta in un brevetto di invenzione industriale di cui i primi tre sono i titolari.

“Si tratta di una innovativa barriera in grado di permettere il raggiungimento del distanziamento sociale con particolare riferimento ai recenti standard di sicurezza da garantire per la limitazione dei contagi da Coronavirus – ha spiegato il geometra Martinelli, di Iseo – L’invenzione offre alcuni significativi vantaggi rispetto ai dispositivi finora noti: un contenuto costo di realizzazione, un minore impatto ambientale e paesaggistico, la capacità di adattamento al territorio e la facilità di installazione e di utilizzo anche da parte di un singolo operatore”. Il brevetto è stato depositato proprio ieri, giovedì.

Come è fatta la struttura

La struttura principale si compone di di un elemento verticale con profili in materiale metallico leggero (ad esempio alluminio) al quale vengono ancorate quattro ante trasparenti in plexiglass, policarbonato trasparente che vada a diminuire l’irraggiamento, o addirittura vetro temprato, che possono essere chiuse in modo da permettere l’utilizzo da parte di quattro, tre, oppure due fruitori. Tre i sistemi di ancoraggio studiati in base a diverse conformazioni del suolo. La struttura è poi integrata da un funzionale sistema di ombreggiamento che all’occorrenza può essere azionato, indipendentemente da ogni utilizzatore, per migliorarne la vivibilità nelle ore più calde della giornata.

Per chi fosse interessato al brevetto, i titolari sono contattabili via mail scrivendo a info.fierli@gmail.com

