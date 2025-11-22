Solidarietà sui banchi. La magia del volontariato del Sì ha incontrato le seconde delle medie di Verolanuova grazie al gruppo Aido. Una combo davvero meravigliosa quella tra territorio, associazione e scuola, messa in campo da tante persone con un cuore enorme.

Solidarietà fra i banchi: a Verolanuova l’Aido “sale in cattedra”

Da anni l’Aido Verolanuova, presieduta da Rosetta Chiari, cura la comunità locale con grande sensibilità. Con un gruppo così attivo le sinergie e le amicizie associative non tardano ad arrivare, così come è accaduto appunto martedì alle medie verolesi con l’incontro denominato Aido nelle Scuole: un’iniziativa che nasce da un legame tra associazione e personale docente che appreso del progetto aidino si è fatto promotori dell’iniziativa all’interno delle classi.

E qui è scesa in campo quella parola magica: solidarietà, molto spesso in questo ambito sinonimo di “Sì”. I ragazzi delle tre sezioni, hanno affrontato nelle scorse settimane, un percorso introduttivo curato dalla professoressa Sara Abbiati, referente di progetto che da sempre crede nella sinergia tra scuola e realtà del territorio, così come dai suoi colleghi. L’importanza del messaggio è stato colto e il 18 novembre, la presidente verolese Chiari, con la sua vice vicario Viviana Mattia, unite a rappresentanti del provinciale quali Vittoria Mensi e il trapianto di fegato, pluricampione del mondo di ciclismo per trapiantati Ermanno Manenti, sono tornati sui banchi con i giovani studenti e le giovani studentesse della secondaria di primo grado.

L’Aido si racconta

Con un linguaggio semplice e molto attento, è stato spiegato cos’è l’Aido e cosa fa. Con delle slide è stato anche spiegato il progetto verolese del concorso fotografico e video per illustrare dal punto di vista dei ragazzi come vedono l’associazione. Il contest ha come titolo “Dono come vita – immagini di solidarietà”. Manenti ha raccontato la propria esperienza come ricevente di un organo, grazie alla generosità di una famiglia che un momento molto brutto da vivere, come la perdita di un proprio caro, ha scelto di permettere lui di vivere.

“Un sincero ringraziamento va alla dirigente scolastica che ha permesso alla nostra associazione di incontrare i ragazzi e le ragazze delle seconde medie, un grazie alle insegnanti, quali le professoresse Lama, Montani e Ruggeri per aver preparato i ragazzi al nostro incontro e, infinite ma non per ordine di importanza, alla professoressa Sara Abbiati che ha colto l’importanza del progetto, se n’è fatta portavoce all’interno della scuola e con noi ha coordinato il tutto”. Chiari ha concluso “Vogliamo altresì ringraziare questi splendidi ragazzi che sono stati attentissimi e che hanno partecipato attivamente con domande e curiosità! E’ sempre un piacere avere questi confronti e poter costruire insieme una consapevolezza verso la nostra comunità, la nostra società e la solidarietà per la vita”.

Molti i progetti e le iniziative del gruppo aidino locale a calendario per i prossimi mesi, per rimanere aggiornati è possibile consultare la pagina facebook Aido Verolanuova. E’ possibile contattare l’Aido per collaborazioni scolastiche o extrascolastiche o condivisione di progetti contattando il 347.8467171 (Ros Chiari) oppure scrivendo a aidoverolanuova@gmail.com .