Introdotte anche a Flero le misure urgenti di solidarietà alimentare per l’acquisto di alimenti e prodotti di prima necessità

Solidarietà alimentare attivata dal Comune di Flero

La Giunta di Flero ha deliberato a favore delle misure urgenti di solidarietà alimentare introdotte dall’ordinanza 658 dello scorso 29 marzo 2020 prevista per far fronte all’emergenza Covid-19, e ha regolamento altresì l’accesso alle stesse.

Le misure urgenti di solidarietà alimentare sono finalizzate all’acquisto di beni alimentari o prodotti di prima necessità presso esercizi commerciali che hanno aderito. I buoni spesa sono al momento utilizzabili presso l’Italmark s.r.l. (via Don F. Maestrini, 91), la MD S.p.a. (via da Vinci, 5) e il Conad S.p.a. (via XXV Aprile 153).

Altri esercizi commerciali verranno pubblicati successivamente sul sito internet del Comune di Flero che aderiranno all’iniziativa.

Chi ne può usufruire

I destinatari dei buoni spesa sono le famiglie residenti a Flero la cui situazione lavorativa ed economica di uno o più componenti, sia stata incisa negativamente dall’emergenza sanitaria, a queste condizioni possono presentare richiesta di ammissione. I cittadini extracomunitari che intendono presentare la richiesta devono essere in possesso di titolo di soggiorno valido, oppure, essere in possesso della ricevuta che attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno scaduto.

I cittadini possono presentare la richiesta compilando l’apposita modulistica predisposta dall’ufficio Servizi Sociali inviandola tramite mail all’Ufficio Protocollo del Comune di Flero (protocollo@comune.flero.bs.it) oppure in forma cartacea inserendo la documentazione nella cassetta postale presente all’ingresso del palazzo comunale di Flero. Chi non avesse modo di stampare il modulo può reperirlo dall’8 aprile all’esterno del Comune, dove è presente la cassetta postale, o possono contattare 030-2563173 interno 4. Per tutti gli altri la domanda è scaricabile dal sito internet www.comune.flero.bs.it. Le richieste saranno valutate fino ad esaurimento dei fondi e sono rese sottoforma di autocertificazione ai sensi del Dpr. 445 del 2000 articoli 46 e 47.

Maggiori informazioni

E’ possibile chiedere maggiori informazioni presso l’ufficio Servizi Sociali Pubblica Istruzione del Comune di Flero o scrivendo a servizisociali@comune.flero.bs.it.

Torna alla HOME PAGE