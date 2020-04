Solidarietà a Comezzano-Cizzago: famiglia dona la spesa ai bisognosi. Hanno chiamato il sindaco e si sono resi disponibili per la spesa.

Solidarietà a Comezzano – Cizzago

Un gesto capace di scaldare anche il più duro dei cuori. Una mano tesa agli altri, senza nessuna richiesta, in un momento in cui l’emergenza sanitaria caratterizzata dalla diffusione nel Mondo del Coronavirus ha stravolto completamente le nostre vite. Le ha toccate in ogni aspetto: quello affettivo, quello sociaciale e, purtroppo, anche quello economico.

Proprio in una situazione così particolare, ancora una volta, è fuoriuscito il meglio delle persone e la solidarietà ha continuato a girare. Una famiglia del paese ha infatti deciso di recarsi dal sindaco e permettere al Comune, ancor prima della messa a disposizione dei buoni spesa, di provvedere a tutti i bisogni dei concittadini in difficoltà. Una sola la clausola: il completo anonimato che il primo cittadino ha assolutamente rispettato.

Il racconto del sindaco

«Qualche giorno fa, questa famiglia mi ha contattata privatamente e mi ha spiegato che avrebbe voluto regalare la spesa ai concittadini che, in questo momento, stanno vivendo un momento di difficoltà – ha spiegato il sindaco Alida Potieri – Questo gesto mi ha davvero emozionata e mi ha scaldato cuore. Mai come ora abbiamo bisogno di umanità».

Dalle parole si è passati alle azioni: con l’impegno della Giunta e dei Servizi sociali, in capo all’assessore Erika Zanardini, con i soldi offerti dalla famiglia dal cuore d’oro è stata fatta una maxi spesa che tramite gli assistenti sociali verrà suddivisa e donata a coloro che ne hanno bisogno.

«Sono stati comprati generi di prima necessità e materiale urgente per la pulizia e l’igiene personale per un valore di oltre 1.000 euro – ha continuato il primo cittadino ancora commosso dagli avvenimenti – Questa bellissima azione ha permesso di accelerare i tempi burocratici e agire immediatamente. Nei prossimi giorni il dono verrà recapitato ad alcune famiglie (individuate dall’Ufficio Servizi Sociali) che in questo momento ne hanno particolarmente bisogno. A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, ringrazio dal profondo del mio cuore questa famiglia per l’importante e significativo gesto di generosità. È meraviglioso constatare la bellezza della solidarietà, anche e soprattutto in un momento così difficile. Nel gesto arrivato è racchiuso ciò di cui abbiamo bisogno: attenzione e pensiero per l’altro, fiducia, speranza, collaborazione e senso di comunità».

