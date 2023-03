Soldi sotto il materasso e false fatture: 9 anni di carcere per i coniugi di Gussago

Soldi sotto il materasso e fatture false: 9 anni di carcere per i coniugi di Gussago.

Questo è quanto stato richiesto da parte del sostituto procuratore Claudio Passalacqua nei confronti della coppia di cnoiugi formata da Giuliano Rossini e Silvia Fornari, rispettivamente di 40 e 46 anni che vivono tra Brione e Gussago. Secondo la Procura, la coppia, impegnata professionalmente nel settore dei materiali ferrosi, sarebbe promotrice di un'associazione per delinquere finalizzata all'emissione di fatture per operazioni inesistenti.

La scoperta del denaro nascosto

Carabinieri e Guardia di Finanza la scorsa estate, dopo aver scavato nel giardino della loro abitazione, hanno trovato sepolti ben 8milioni di euro. Altri 6 milioni di euro erano invece stati nascosti in altri angoli della casa e in parte in casa di altri parenti.

Il pm ha invece chiesto 6 anni di reclusione per Emanuele Rossini (figlio della coppia) e per Marta Fornari (sorella della donna) in quanto ritenuti solo partecipi. Sei anni anche per Giuliano Carlo Paganotti.