E’ successo a Chiari, intorno alle 10.30. Una signora è inciampata mentre camminava con il marito. Sul posto i soccorsi. L’emergenza è subito rientrata.

Soccorsi in via Brescia, codice rosso per una signora

Codice rosso a Chiari, in via Brescia. Una signora di 84 anni è caduta mentre camminava con il marito nei pressi del ristorante Bella Napoli. La donna è probabilmente inciampata. Sul posto i soccorritori dell’Ambulanza di Villa Carcina (in servizio e partenza da Chiari per convenzione).

Sul posto le Forze dell’ordine per sincerarsi dei fatti. La donna è stata trasportata in ospedale, fortunatamente, in codice verde.