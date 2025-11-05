Nel caso ci si dovesse imbattere in situazioni di questo tipo è necessario segnalare il tutto alla Polizia Postale e fare riferimento esclusivamente ai canali ufficiali di ASST Franciacorta per ogni verifica o dubbio

Sms truffa con l’invito a richiamare e/o fornire dati, Asst Franciacorta: “Non siamo noi”.

Allarme sms truffa

Asst Franciacorta è intervenuta oggi (mercoledì 5 novembre 2025) per avvisare i cittadini e invitarli a prestare attenzione alle truffe che stanno circolando in questi giorni. L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale è stata infatti raggiunta da una serie di segnalazioni di tentativi ai danni dei cittadini tramite sms falsi in apparenza provenienti da numeri che iniziano con 89 ma che in realtà corrispondono a numerazioni a pagamento capaci di azzerare il credito telefonico generando addebiti non dovuti.

Le raccomandazioni

Asst Franciacorta ha tenuto a sottolineare che non invia Sms con richieste di richiamare numeri a pagamento e nemmeno di fornire dati personali o bancari. La raccomandazione è quindi quella di non rispondere, di non cliccare su eventuali link e di non fornire informazioni sensibili. Nel caso ci si dovesse imbattere in situazioni di questo tipo è necessario segnalare il tutto alla Polizia Postale e fare riferimento esclusivamente ai canali ufficiali di ASST Franciacorta per ogni verifica o dubbio.