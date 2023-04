Un lavoro congiunto di Vigili del fuoco, carabinieri, Polfer e soccorritori, ma a Chiari, negli scorsi giorni, tutto è andato per il meglio.

Smarrito di notte sulle rotaie, salvato dalle Forze dell’ordine

In stato di alterazione ha iniziato a camminare sulle rotaie, è caduto e si è ferito ad una spalla. Poi, però, comprendendo il pericolo, ha chiamato aiuto ed è stato salvato dalle Forze dell’ordine. Sono risuonate forte e chiare, intorno alle 23 di lunedì sera, le sirene nella zona del campo sportivo di via Santissima Trinità.

In azione, infatti, c’erano i Vigili del fuoco volontari di Chiari, diverse pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Chiari, la Polfer e l’ambulanza di Rovato Soccorso. Non è stato facile individuare l’uomo, un italiano senza fissa dimora, che non aveva fornito informazioni precise, ma con grande impegno, i soccorsi sono fortunatamente arrivati prima che potesse verificarsi il peggio. L’uomo è stato poi accompagnato in ospedale.