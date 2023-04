E' una bellissima storia a lieto fine quella che arriva da Erbusco. Il gatto "Feli" è stato ritrovato sano e salvo.

Smarrito da 37 giorni, il gatto è stato ritrovato in un tombino

L’ultimo giorno in cui i suoi padroni l’hanno visto vivo è stato il 28 febbraio. Poi più nulla. Per cercare il gatto, che si chiama «Feli» sono stati pubblicati appelli su Facebook con tanto di fotografia, ma del felino nessuna traccia. Fino a mercoledì scorso, quando è successo un vero "miracolo" a pochi giorni dalla Pasqua.

Nel pomeriggio, infatti, a due passi dalla chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, dei miagolii provenienti da un tombino hanno attirato l’attenzione di una passante, che si è rivolta alla storica panetteria Magri per chiedere aiuto. Luca, il titolare, ricordandosi dell’annuncio letto su Facebook, ha subito pensato che potesse trattarsi dell’animale smarrito, vista anche la vicinanza tra il luogo del ritrovamento e l’abitazione della famiglia che aveva pubblicato il post.

Grazie alla mobilitazione di diverse persone, è stato possibile sollevare il tombino e mettere in salvo il gatto, che era proprio "Feli", seppur quasi irriconoscibile perché completamente disidratato e denutrito.

Il gatto è tornato a casa

Il gatto è stato ricoverato in una clinica veterinaria per un paio di giorni; venerdì è tornato nella sua casa, ma deve essere nutrito poco alla volta, come se fosse un cucciolo appena nato.

Ormai avevamo perso le speranze - hanno commentato i proprietari, felicissimi di averlo riabbracciato - Nonostante le sue condizioni, ci ha riconosciuti subito. Si sta riprendendo pian piano.

Insomma, una storia a lieto fine, che dimostra che non bisogna mai smettere di sperare, ma anche che a volte i social network, se usati nel modo giusto, possono avere un ruolo positivo nell’alimentare le relazioni di comunità. E addirittura contribuire, come in questo caso, a salvare una vita.